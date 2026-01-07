Правительства Дании и Гренландии запросили встречу с госсекретарем США

Правительства Дании и Гренландии обратились в Госдепартамент с просьбой организовать встречу с госсекретарем Марко Рубио в "ближайшем будущем".

Как передает Report, об этом министр иностранных дел Гренландии Вивиан Моцфельдт написал на своей странице в Facebook.

Как указала министр, на встрече стороны "обсудят важные заявления США по Гренландии". Она также заявила, что Рубио "не удавалось встретиться с правительством" Гренландии, несмотря на то, ранее Дания и Гренландия "неоднократно запрашивали встречу на уровне министров иностранных дел в 2025 году".