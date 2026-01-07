İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat

    İsraildə avtobus hərbi çağırışa etiraz edən insanların üzərinə sürülüb

    Digər ölkələr
    • 07 yanvar, 2026
    • 02:53
    İsraildə avtobus hərbi çağırışa etiraz edən insanların üzərinə sürülüb

    Qüdsdə (İsrail - red.) avtobus hərbi çağırış qanununa etiraz edən kütlənin üzərinə sürülüb, nəticədə bir nəfər ölüb, daha bir neçə nəfər yaralanıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Ynet" portalı məlumat yayıb.

    Məlumata görə, polis avtobusun sürücüsünü saxlayıb. Xəsarət alanlardan biri (yeniyetmə) xəstəxanaya yerləşdirilib, digər yaralıların vəziyyəti ilə bağlı məlumat yoxdur.

    Qüds Avtobus həlak
    В Израиле автобус въехал в толпу протестующих против призыва в армию

    Son xəbərlər

    02:53

    İsraildə avtobus hərbi çağırışa etiraz edən insanların üzərinə sürülüb

    Digər ölkələr
    02:30

    KİV: Rubio Konqresdə bildirib ki, Vaşinqtonun hədəfi Qrenlandiyanı satın almaqdır - YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    02:13

    Danimarka və Qrenlandiya hökumətləri ABŞ Dövlət katibi ilə görüş tələb edib

    Digər ölkələr
    01:17

    Fidan: Rusiya-Ukrayna savaşında davamlı sülhün əldə edilməsinə çox yaxınıq

    Region
    00:54

    Merts: Avropanın əsas məqsədi Ukraynada tezliklə atəşkəsin əldə edilməsidir

    Digər ölkələr
    00:41

    BMT-nin Azərbaycandakı yeni rezident əlaqələndiricisinin kimliyi bəlli olub – EKSKLÜZİV

    Xarici siyasət
    00:18
    Video

    Qərbi Azərbaycan Xronikası: Türk yurdu necə Vernaşen, Barsravan, Ardzvaşen, Akunk oldu?

    Daxili siyasət
    00:00

    Bu gün dünya pravoslavları Milad bayramını qeyd edir

    Din
    23:56

    Starmer: Britaniya və Fransa Ukraynada hərbi mərkəzlər yaradacaq

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti