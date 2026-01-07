Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    В Израиле автобус въехал в толпу протестующих против призыва в армию

    • 07 января, 2026
    • 02:49
    В Иерусалиме (Израиль - ред.) автобус въехал в толпу протестующих против закона о призыве в армию, в результате чего один человек погиб, еще несколько получили ранения.

    Как передает Report, об этом сообщает портал Ynet.

    По его данным, полиция задержала водителя автобуса. Один из пострадавших (подросток) был госпитализирован, состояние остальных раненых не уточняется.

