В Израиле автобус въехал в толпу протестующих против призыва в армию

В Иерусалиме (Израиль - ред.) автобус въехал в толпу протестующих против закона о призыве в армию, в результате чего один человек погиб, еще несколько получили ранения.

Как передает Report, об этом сообщает портал Ynet.

По его данным, полиция задержала водителя автобуса. Один из пострадавших (подросток) был госпитализирован, состояние остальных раненых не уточняется.