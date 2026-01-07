В Израиле автобус въехал в толпу протестующих против призыва в армию
Другие страны
- 07 января, 2026
- 02:49
В Иерусалиме (Израиль - ред.) автобус въехал в толпу протестующих против закона о призыве в армию, в результате чего один человек погиб, еще несколько получили ранения.
Как передает Report, об этом сообщает портал Ynet.
По его данным, полиция задержала водителя автобуса. Один из пострадавших (подросток) был госпитализирован, состояние остальных раненых не уточняется.
