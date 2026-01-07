Rubio Argentinanın XİN başçısı ilə Venesuelaya qarşı əməliyyatı müzakirə edib
- 07 yanvar, 2026
- 04:37
ABŞ Dövlət katibi Marko Rubio və Argentinanın xarici işlər naziri Pablo Kirno çərşənbə axşamı telefon danışığında Vaşinqtonun Venesuelaya qarşı keçirdiyi əməliyyatı müzakirə ediblər.
"Report"un məlumatına görə, bu barədə ABŞ Dövlət Departamentinin mətbuat katibinin müavini Tommi Piqottun yazılı bəyanatında qeyd olunub.
Onun sözlərinə görə, Rubio Kirno ilə ABŞ-nin Venesuelaya qarşı atdığı addımlar barədə danışıb və bu addımları "hüquq-mühafizə sahəsində dəqiq əməliyyat" adlandırıb. Rubio həmçinin "Argentinanın narkoterrorizmə qarşı mübarizədə və regionda təhlükəsizliyin möhkəmləndirilməsində davamlı əməkdaşlığına görə" Kirnoya təşəkkürünü bildirib.
Piqottun sözlərinə görə, Rubio çərşənbə axşamı Belçikanın Baş nazir müavini və xarici işlər naziri Maksim Prevo ilə görüşdə də Venesueladakı vəziyyəti müzakirə edib. Onlar həmçinin "narkotiklərin yayılmasına qarşı mübarizədə əməkdaşlığın əhəmiyyəti və Qəzza zolağı ilə bağlı sülh danışıqlarının gedişi" barədə fikir mübadiləsi aparıblar.