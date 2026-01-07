Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Рубио обсудил с главой МИД Аргентины операцию против Венесуэлы

    Другие страны
    • 07 января, 2026
    • 03:51
    Рубио обсудил с главой МИД Аргентины операцию против Венесуэлы

    Госсекретарь США Марко Рубио и глава МИД Аргентины Пабло Кирно во вторник обсудили по телефону операцию, проведенную Вашингтоном против Венесуэлы.

    Как передает Report, об этом говорится в письменном заявлении заместителя руководителя пресс-службы американского внешнеполитического ведомства Томми Пиготта.

    По его словам, Рубио говорил с Кирно о действиях США против Венесуэлы, которые госсекретарь назвал "точечной операцией в правоохранительной сфере". Рубио "выразил признательность министру иностранных дел Кирно за постоянное сотрудничество Аргентины в противодействии наркотерроризму и укреплению безопасности" в регионе.

    Как отметил Пиготт, Рубио также обсудил ситуацию в Венесуэле на состоявшейся во вторник встрече с заместителем премьер-министра Бельгии, главой МИД Максимом Прево. Они также говорили о "важности сотрудничества по борьбе с распространением наркотиков и о ходе мирных переговоров относительно сектора Газа".

    США Аргентина Венесуэла Марко Рубио Пабло Кирно

    Последние новости

    03:51

    Рубио обсудил с главой МИД Аргентины операцию против Венесуэлы

    Другие страны
    03:23

    Израиль и Сирия при посредничестве США возобновили контакты по вопросам безопасности

    Другие страны
    02:58

    Хакан Фидан: Мы очень близки к достижению прочного мира в российско-украинской войне

    В регионе
    02:49

    В Израиле автобус въехал в толпу протестующих против призыва в армию

    Другие страны
    02:16

    WSJ: Рубио уведомил Конгресс, что Вашингтон нацелен на покупку Гренландии - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    02:11

    Зеленский оценил готовность "Коалиции желающих" к обеспечению реальной безопасности

    Другие страны
    01:46

    Правительства Дании и Гренландии запросили встречу с госсекретарем США

    Другие страны
    00:44

    Назван новый временный резидент-координатор ООН в Азербайджане

    Внешняя политика
    00:17

    Мерц: Главная цель Европы сегодня – установление скорейшего перемирия в Украине

    Другие страны
    Лента новостей