Рубио обсудил с главой МИД Аргентины операцию против Венесуэлы

Госсекретарь США Марко Рубио и глава МИД Аргентины Пабло Кирно во вторник обсудили по телефону операцию, проведенную Вашингтоном против Венесуэлы.

Как передает Report, об этом говорится в письменном заявлении заместителя руководителя пресс-службы американского внешнеполитического ведомства Томми Пиготта.

По его словам, Рубио говорил с Кирно о действиях США против Венесуэлы, которые госсекретарь назвал "точечной операцией в правоохранительной сфере". Рубио "выразил признательность министру иностранных дел Кирно за постоянное сотрудничество Аргентины в противодействии наркотерроризму и укреплению безопасности" в регионе.

Как отметил Пиготт, Рубио также обсудил ситуацию в Венесуэле на состоявшейся во вторник встрече с заместителем премьер-министра Бельгии, главой МИД Максимом Прево. Они также говорили о "важности сотрудничества по борьбе с распространением наркотиков и о ходе мирных переговоров относительно сектора Газа".