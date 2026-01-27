Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Азербайджано-израильские отношения
    Здоровье
    • 27 января, 2026
    • 11:40
    В этом году в Баку планируется оптимизировать 106 амбулаторных поликлиник.

    Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления Государственного агентства обязательного медицинского страхования Заур Алиев на пресс-конференции по итогам 2025 года.

    По его словам, в этом году в Азербайджане планируется оптимизировать 78 семейных медицинских центров, 871 врачебных пункта и 1 168 медицинских пунктов:

    "В качестве пилотного проекта оптимизация сети проводится в Бардинском районе. Создан один новый семейный медицинский центр, 31 медпункт совмещен с врачебными пунктами. В результате 110 сел и районных центров Бардинского района обеспечены 2 семейными медицинскими центрами, 34 врачебными пунктами и 18 медпунктами", - сказал он.

    Bu il Bakıda 106 ambulator poliklinik müəssisə optimallaşdırılacaq

