В этом году в Баку планируется оптимизировать 106 амбулаторных поликлиник.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления Государственного агентства обязательного медицинского страхования Заур Алиев на пресс-конференции по итогам 2025 года.

По его словам, в этом году в Азербайджане планируется оптимизировать 78 семейных медицинских центров, 871 врачебных пункта и 1 168 медицинских пунктов:

"В качестве пилотного проекта оптимизация сети проводится в Бардинском районе. Создан один новый семейный медицинский центр, 31 медпункт совмещен с врачебными пунктами. В результате 110 сел и районных центров Бардинского района обеспечены 2 семейными медицинскими центрами, 34 врачебными пунктами и 18 медпунктами", - сказал он.