В этом году в Баку планируется оптимизировать 106 амбулаторных поликлиник
Здоровье
- 27 января, 2026
- 11:40
В этом году в Баку планируется оптимизировать 106 амбулаторных поликлиник.
Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления Государственного агентства обязательного медицинского страхования Заур Алиев на пресс-конференции по итогам 2025 года.
По его словам, в этом году в Азербайджане планируется оптимизировать 78 семейных медицинских центров, 871 врачебных пункта и 1 168 медицинских пунктов:
"В качестве пилотного проекта оптимизация сети проводится в Бардинском районе. Создан один новый семейный медицинский центр, 31 медпункт совмещен с врачебными пунктами. В результате 110 сел и районных центров Бардинского района обеспечены 2 семейными медицинскими центрами, 34 врачебными пунктами и 18 медпунктами", - сказал он.
Последние новости
12:28
В Грузии задержан экс-замминистра здравоохраненияВ регионе
12:26
Бюро: В отелях Азербайджана качество интернет-соединения зависит от уровня заполненности объектовИКТ
12:25
Фото
В Сумгайыте запустили производство упаковочной тары за 20 млн манатовВнутренняя политика
12:19
Глава МИД Азербайджана совершит визит в КитайВнешняя политика
12:16
На освобожденных территориях Азербайджана трудоустроены более 8 тыс. человекСоциальная защита
12:13
Во Франции одобрили проект о запрете соцсетей для детей младше 15 летДругие страны
12:10
Фото
Ильхам Алиев принял участие в открытии завода по производству зеркальных листов в Сумгайытском промпаркеВнутренняя политика
12:05
Хасиль Аббасов: В банке вакансий Азербайджана имеется более 60 тыс. местСоциальная защита
12:05