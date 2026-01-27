Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Азербайджано-израильские отношения
    Совместные меры МВД и ЦБА: за год заблокированы свыше 370 фейковых сайтов для кражи денег

    Происшествия
    • 27 января, 2026
    • 11:55
    Совместные меры МВД и ЦБА: за год заблокированы свыше 370 фейковых сайтов для кражи денег

    В Азербайджане в 2025 году заблокированы 372 фальшивых сайта и ссылки, которые использовались мошенниками для хищения денежных средств с банковских карт граждан.

    Об этом сообщили Report в МВД Азербайджана.

    Согласно информации, в рамках сотрудничества МВД с Центробанком Азербайджана на системной основе анализируются киберриски, проводится работа по информированию банковских клиентов.

    "Всего за год были заблокированы 372 фальшивых сайта и ссылки, использовавшихся с целью хищения средств. Эти меры оказали существенное влияние на снижение случаев незаконного вмешательства в работу банковских карт", - говорится в сообщении.

    В ведомстве также подчеркнули, что когда пользователи банковских карт при обнаружении подозрительных операций незамедлительно уведомляют сотрудников своего банка, превентивные меры оказываются наиболее эффективными и позволяют предотвратить кражу средств.

    В МВД вновь призвали пользователей банковских карт при столкновении с подозрительными операциями, неизвестными ссылками или фальшивыми интернет-ресурсами незамедлительно обращаться в свой банк и правоохранительные органы, не проявляя безразличия к подобным случаям.

