    Доля доллара в инвестиционном портфеле ГНФАР превысила 70%

    Энергетика
    • 27 января, 2026
    • 11:58
    Доля доллара в инвестиционном портфеле ГНФАР превысила 70%

    Cтоимость инвестиционного портфеля Государственного нефтяного фонда Азербайджана (ГНФАР) на 1 января этого года составила $73 млрд 539,7 млн, что на 22,5% больше в годовом выражении.

    Как сообщает Report со ссылкой на Фонд, в настоящее время 70,4% инвестиций ГНФАР ($51 млрд 772,4 млн) хранятся в долларах США, что на 3,9 процентных пункта больше, чем годом ранее.

    В то же время доля евро в инвестиционном портфеле сократилась на 3,6 процентных пункта до 17,5% ($10 млрд 926,5 млн).

    За отчетный период доля британского фунта стерлингов в портфеле осталась неизменной - 4,9% ($2 млрд 659,3 млн), доля китайского юаня снизилась на 1,3 процентных пункта до 2,2% ($11 млрд 447,5 млн), доля японской иены уменьшилась на 0,1 процентных пункта до 1,3% ($150 млн 938,9 тыс.), а доля других иностранных валют увеличилась на 1,1 процентных пункта до 3,7% (эквивалент $2 млрд 703 млн).

