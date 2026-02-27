Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Ходжалинский геноцид
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Ходжалинский геноцид

    Документ по диагностике государственных информационных систем проходит согласование

    ИКТ
    • 27 февраля, 2026
    • 10:51
    Документ по диагностике государственных информационных систем проходит согласование

    В Азербайджане "Документ по диагностике государственных информационных систем" находится на стадии согласования с профильными госорганами.

    Как передает Report, об этом сообщил начальник главного управления Государственной службы специальной связи и информационной безопасности Азер Ахадов на мероприятии "Риски информационной безопасности и управление ими" в Баку.

    По его словам, документ предусматривает единый механизм оценки состояния информационной безопасности в госструктурах. После утверждения он позволит ускорить проведение диагностики и повысить общий уровень оценки кибербезопасности, считает Ахадов.

    "Применяемые механизмы направлены не только на учет рисков, но и на формирование единого подхода к принятию решений в кризисных ситуациях и укрепление цифровой устойчивости государственных информационных систем", - добавил он.

    Документ по диагностике государственных информационных систем Госслужба специальной связи и информационной безопасности Азер Ахадов Информационная безопасность Кризисные ситуации
    "Dövlət İnformasiya Sistemlərinin Diaqnostika Sənədi" razılaşdırma mərhələsindədir

    Последние новости

    11:11

    Началось пленарное заседание Милли Меджлиса, в повестке дня 9 вопросов

    Милли Меджлис
    11:09
    Фото

    Состоялась встреча президента Ильхама Алиева с премьер-министром Эфиопии в формате один на один

    Внешняя политика
    11:09

    Орбан обсудит с Фицо ситуацию вокруг транзита нефти по трубопроводу "Дружба"

    Другие страны
    11:05

    В Баку презентовали официальный сайт WUF13

    Инфраструктура
    11:02

    Гюльшан Рзаева: Азербайджан на WUF13 представит мировому сообществу свой опыт в области градостроительства

    Инфраструктура
    10:52

    Азербайджан поздравил Доминиканскую Республику с национальным праздником

    Внешняя политика
    10:51

    Документ по диагностике государственных информационных систем проходит согласование

    ИКТ
    10:50

    В Азербайджане создан каталог для выявления и устранения рисков кибербезопасности

    ИКТ
    10:46

    Токаев и Вучич проводят переговоры в Астане

    В регионе
    Лента новостей