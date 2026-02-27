Документ по диагностике государственных информационных систем проходит согласование

В Азербайджане "Документ по диагностике государственных информационных систем" находится на стадии согласования с профильными госорганами.

Как передает Report, об этом сообщил начальник главного управления Государственной службы специальной связи и информационной безопасности Азер Ахадов на мероприятии "Риски информационной безопасности и управление ими" в Баку.

По его словам, документ предусматривает единый механизм оценки состояния информационной безопасности в госструктурах. После утверждения он позволит ускорить проведение диагностики и повысить общий уровень оценки кибербезопасности, считает Ахадов.

"Применяемые механизмы направлены не только на учет рисков, но и на формирование единого подхода к принятию решений в кризисных ситуациях и укрепление цифровой устойчивости государственных информационных систем", - добавил он.