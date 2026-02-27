Началось пленарное заседание Милли Меджлиса, в повестке дня 9 вопросов

Началось очередное пленарное заседание Милли Меджлиса весенней сессии.

Как сообщает Report, в повестку дня заседания включены 9 вопросов, в том числе обсуждение в первом чтении проектов поправок к Трудовому кодексу, законам "Об образовании" и "О культуре".

Председателем пленарного заседания является спикер Сахиба Гафарова.