    Началось пленарное заседание Милли Меджлиса, в повестке дня 9 вопросов

    Милли Меджлис
    • 27 февраля, 2026
    • 11:11
    Началось очередное пленарное заседание Милли Меджлиса весенней сессии.

    Как сообщает Report, в повестку дня заседания включены 9 вопросов, в том числе обсуждение в первом чтении проектов поправок к Трудовому кодексу, законам "Об образовании" и "О культуре".

    Председателем пленарного заседания является спикер Сахиба Гафарова.

    Лента новостей