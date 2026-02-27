Началось пленарное заседание Милли Меджлиса, в повестке дня 9 вопросов
Милли Меджлис
- 27 февраля, 2026
- 11:11
Началось очередное пленарное заседание Милли Меджлиса весенней сессии.
Как сообщает Report, в повестку дня заседания включены 9 вопросов, в том числе обсуждение в первом чтении проектов поправок к Трудовому кодексу, законам "Об образовании" и "О культуре".
Председателем пленарного заседания является спикер Сахиба Гафарова.
Последние новости
12:04
ММ расширил перечень оснований для изъятия земель в государственных целяхМилли Меджлис
12:02
В Батуми за хранение и торговлю героином задержаны граждане Азербайджана и ТурцииВ регионе
12:00
Фото
В Баку проходит международная конференция к 100-летию Первого тюркологического съездаВнутренняя политика
11:59
Токаев и Вучич обсудили развитие стратегического партнерства Казахстана и СербииВ регионе
11:50
Кянан Гулузаде: Азербайджан представит 24 туристических маршрута на WUF13Туризм
11:43
Фото
Видео
Опасность дипфейков: Эксперимент с участием Кюбры МагеррамовойПроисшествия
11:39
Президент НАНА рассказал об историческом значении I Тюркологического съезда в БакуНаука и образование
11:34
Польша намерена запретить соцсети для детей в возрасте до 15 летДругие страны
11:24