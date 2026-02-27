Milli Məclisin plenar iclası başlayıb, gündəlikdə 9 məsələ var
Milli Məclis
- 27 fevral, 2026
- 11:01
Milli Məclisin yaz sessiyası üzrə növbəti plenar iclası başlayıb.
"Report" xəbər verir ki, iclasın gündəliyində Əmək Məcəlləsində, "Təhsil haqqında" və "Mədəniyyət haqqında" qanunlarda dəyişiklik layihələrinin birinci oxunuşda müzakirəsi daxil olmaqla, ümumilikdə, 9 məsələ var.
Plenar iclasa spiker Sahibə Qafarova sədrlik edir.
