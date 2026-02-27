В Баку презентовали официальный сайт WUF13

Сегодня состоялась презентация официального сайта WUF13.az, посвященного 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13).

Как сообщает Report, интернет-страница была представлена в ходе пресс-конференции, посвященной подготовке к форуму.

Руководитель отдела цифрового маркетинга Операционной компании WUF13 в Азербайджане Эльнур Мирзезаде отметил, что основная цель создания сайта - обеспечить участникам мероприятия, представителям СМИ и широкой общественности единый, удобный и оперативный доступ к информации.

По его словам, дизайн платформы выполнен в цветах официального логотипа форума, а в визуальном оформлении сочетаются элементы национальной архитектуры и орнаментов Азербайджана с современными цифровыми трендами.

Напомним, WUF13 пройдет в Баку с 17 по 22 мая.