В Азербайджане создан каталог для выявления и устранения рисков кибербезопасности

Государственная служба специальной связи и информационной безопасности Азербайджана (ГСССИБ) подготовила "Каталог угроз и решений".

Как сообщает Report, об этом начальник Главного управления ГСССИБ Азер Ахадов заявил на мероприятии "Риски информационной безопасности и их управление".

По его словам, каталог создан для выявления рисков информационной безопасности, их группировки по категориям и предоставления государственным органам централизованных способов их устранения.

"Формирование системной классификации действующих и потенциальных угроз в сфере информационной и кибербезопасности станет для государственных органов практическим инструментом по корректной идентификации и прогнозированию рисков, а также эффективной базой для выработки решений и рекомендаций по их устранению. Учитывая вышесказанное, мы будем уделять особое внимание постоянному обновлению этой платформы параллельно с технологическим развитием", - сказал он.