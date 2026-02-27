Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Ходжалинский геноцид
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Ходжалинский геноцид

    В Азербайджане создан каталог для выявления и устранения рисков кибербезопасности

    ИКТ
    • 27 февраля, 2026
    • 10:50
    В Азербайджане создан каталог для выявления и устранения рисков кибербезопасности

    Государственная служба специальной связи и информационной безопасности Азербайджана (ГСССИБ) подготовила "Каталог угроз и решений".

    Как сообщает Report, об этом начальник Главного управления ГСССИБ Азер Ахадов заявил на мероприятии "Риски информационной безопасности и их управление".

    По его словам, каталог создан для выявления рисков информационной безопасности, их группировки по категориям и предоставления государственным органам централизованных способов их устранения.

    "Формирование системной классификации действующих и потенциальных угроз в сфере информационной и кибербезопасности станет для государственных органов практическим инструментом по корректной идентификации и прогнозированию рисков, а также эффективной базой для выработки решений и рекомендаций по их устранению. Учитывая вышесказанное, мы будем уделять особое внимание постоянному обновлению этой платформы параллельно с технологическим развитием", - сказал он.

    Информационная безопасность кибербезопасность каталог угроз Азер Ахадов киберугрозы государственные органы специальная связь
    Azərbaycanda "Təhdidlər və Həllər Kataloqu" hazırlanıb

    Последние новости

    11:11

    Началось пленарное заседание Милли Меджлиса, в повестке дня 9 вопросов

    Милли Меджлис
    11:09
    Фото

    Состоялась встреча президента Ильхама Алиева с премьер-министром Эфиопии в формате один на один

    Внешняя политика
    11:09

    Орбан обсудит с Фицо ситуацию вокруг транзита нефти по трубопроводу "Дружба"

    Другие страны
    11:05

    В Баку презентовали официальный сайт WUF13

    Инфраструктура
    11:02

    Гюльшан Рзаева: Азербайджан на WUF13 представит мировому сообществу свой опыт в области градостроительства

    Инфраструктура
    10:52

    Азербайджан поздравил Доминиканскую Республику с национальным праздником

    Внешняя политика
    10:51

    Документ по диагностике государственных информационных систем проходит согласование

    ИКТ
    10:50

    В Азербайджане создан каталог для выявления и устранения рисков кибербезопасности

    ИКТ
    10:46

    Токаев и Вучич проводят переговоры в Астане

    В регионе
    Лента новостей