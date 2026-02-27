Гюльшан Рзаева: Азербайджан на WUF13 представит мировому сообществу свой опыт в области градостроительства

Проведение в Баку (17-22 мая 2026 года) 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13) имеет стратегическое значение для Азербайджана и создаст возможности для представления международному сообществу достижений страны в сфере градостроительства.

Как сообщает Report, об этом заявила замглавы аппарата Государственного комитета по градостроительству и архитектуре, заместитель национального координатора WUF13 Гюльшан Рзаева на пресс-конференции, посвященной подготовке к WUF13.

По ее словам, эта международная платформа создаст возможности для представления миру достижений, передового, образцового опыта Азербайджана в области градостроительства: "В данном контексте средства массовой информации играют очень важную роль в повышении осведомленности, формировании подхода людей к градостроительству и определенных моделей поведения в городской среде".

Рзаева обратила внимание на то, что в мире наблюдается стремительный рост урбанизации и происходят климатические изменения, в связи с чем города оказываются перед лицом серьезных вызовов: "Урбанизация несет с собой экономические перспективы и создает беспрецедентные условия для развития и процветания. Вместе с тем города испытывают на себе негативное воздействие климатических изменений, обусловленных процессами урбанизации. Именно поэтому обсуждение городской проблематики приобретает особую актуальность. Форум будет сфокусирован непосредственно на этих вопросах. Участникам будут представлены глобальные вызовы в градостроительной сфере, задачи, стоящие перед городами в условиях меняющегося климата, а также практические решения и накопленный странами опыт".