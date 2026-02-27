Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Ходжалинский геноцид
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Ходжалинский геноцид

    Орбан обсудит с Фицо ситуацию вокруг транзита нефти по трубопроводу "Дружба"

    Другие страны
    • 27 февраля, 2026
    • 11:09
    Орбан обсудит с Фицо ситуацию вокруг транзита нефти по трубопроводу Дружба

    Премьер Венгрии Виктор Орбан обсудит со словацким коллегой Робертом Фицо ситуацию вокруг транзита нефти по трубопроводу "Дружба".

    Как передает Report, об этом Орбан сообщил в соцсетях.

    "Прошел еще один день, а президент Украины Владимир Зеленский все еще не возобновил поставки нефти по нефтепроводу "Дружба". Его отказ продолжает ставить под угрозу энергетическую безопасность Венгрии. Поставки нефти должны быть возобновлены немедленно!.. Сегодня я проведу консультации с Робертом Фицо, премьер-министром Словакии", - отметил он.

    Отметим, что вчера Орбан направил открытое письмо Зеленскому, в котором призвал немедленно возобновить работу нефтепровода.

    По данным венгерских властей, нефть по трубопроводу "Дружба" не поступает с 27 января 2026 года.

    Виктор Орбан Роберт Фицо нефтепровод российско-украинская война транзит нефти
    Orban və Fitso "Drujba" kəməri ətrafında yaranan böhranı müzakirə edəcək

    Последние новости

    12:04

    ММ расширил перечень оснований для изъятия земель в государственных целях

    Милли Меджлис
    12:02

    В Батуми за хранение и торговлю героином задержаны граждане Азербайджана и Турции

    В регионе
    12:00
    Фото

    В Баку проходит международная конференция к 100-летию Первого тюркологического съезда

    Внутренняя политика
    11:59

    Токаев и Вучич обсудили развитие стратегического партнерства Казахстана и Сербии

    В регионе
    11:50

    Кянан Гулузаде: Азербайджан представит 24 туристических маршрута на WUF13

    Туризм
    11:43
    Фото
    Видео

    Опасность дипфейков: Эксперимент с участием Кюбры Магеррамовой

    Происшествия
    11:39

    Президент НАНА рассказал об историческом значении I Тюркологического съезда в Баку

    Наука и образование
    11:34

    Польша намерена запретить соцсети для детей в возрасте до 15 лет

    Другие страны
    11:24

    Лука Скьеппати: Инфраструктура TAP проходит оценку готовности к транспортировке водорода - ИНТЕРВЬЮ

    Энергетика
    Лента новостей