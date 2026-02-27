Орбан обсудит с Фицо ситуацию вокруг транзита нефти по трубопроводу "Дружба"

Премьер Венгрии Виктор Орбан обсудит со словацким коллегой Робертом Фицо ситуацию вокруг транзита нефти по трубопроводу "Дружба".

Как передает Report, об этом Орбан сообщил в соцсетях.

"Прошел еще один день, а президент Украины Владимир Зеленский все еще не возобновил поставки нефти по нефтепроводу "Дружба". Его отказ продолжает ставить под угрозу энергетическую безопасность Венгрии. Поставки нефти должны быть возобновлены немедленно!.. Сегодня я проведу консультации с Робертом Фицо, премьер-министром Словакии", - отметил он.

Отметим, что вчера Орбан направил открытое письмо Зеленскому, в котором призвал немедленно возобновить работу нефтепровода.

По данным венгерских властей, нефть по трубопроводу "Дружба" не поступает с 27 января 2026 года.