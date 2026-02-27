Орбан обсудит с Фицо ситуацию вокруг транзита нефти по трубопроводу "Дружба"
Другие страны
- 27 февраля, 2026
- 11:09
Премьер Венгрии Виктор Орбан обсудит со словацким коллегой Робертом Фицо ситуацию вокруг транзита нефти по трубопроводу "Дружба".
Как передает Report, об этом Орбан сообщил в соцсетях.
"Прошел еще один день, а президент Украины Владимир Зеленский все еще не возобновил поставки нефти по нефтепроводу "Дружба". Его отказ продолжает ставить под угрозу энергетическую безопасность Венгрии. Поставки нефти должны быть возобновлены немедленно!.. Сегодня я проведу консультации с Робертом Фицо, премьер-министром Словакии", - отметил он.
Отметим, что вчера Орбан направил открытое письмо Зеленскому, в котором призвал немедленно возобновить работу нефтепровода.
По данным венгерских властей, нефть по трубопроводу "Дружба" не поступает с 27 января 2026 года.
