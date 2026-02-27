İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Birinci Türkoloji Qurultayın 100 illiyi
    Orban və Fitso "Drujba" kəməri ətrafında yaranan böhranı müzakirə edəcək

    • 27 fevral, 2026
    • 11:18
    Orban və Fitso Drujba kəməri ətrafında yaranan böhranı müzakirə edəcək

    Macarıstan Baş naziri Viktor Orban slovakiyalı həmkarı Robert Fitso ilə "Drujba" boru kəməri ilə neft tranziti ətrafında yaranmış vəziyyəti müzakirə edəcək.

    "Report"un məlumatına görə, Orban bu barədə sosial şəbəkələrdə məlumat verib.

    "Daha bir gün keçdi, lakin Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski hələ də "Drujba" kəməri ilə neft tədarükünü bərpa etməyib. Onun imtinası Macarıstanın enerji təhlükəsizliyini təhdid etməyə davam edir. Neft tədarükü dərhal bərpa edilməlidir!.. Bu gün mən Slovakiyanın Baş naziri Robert Fitso ilə məsləhətləşmələr aparacağam", - o qeyd edib.

    Macarıstan Slovakiya Ukrayna
    Орбан обсудит с Фицо ситуацию вокруг транзита нефти по трубопроводу "Дружба"

