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    Ordubada qar yağıb - Faktiki hava

    Ekologiya
    • 21 oktyabr, 2026
    • 11:02
    Ordubada qar yağıb - Faktiki hava

    Ordubadın yüksək dağlıq ərazilərinə qar yağıb.

    Bu barədə "Report"a Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, oktyabrın 21-i saat 11:00-a olan məlumata əsasən, ölkə ərazisində hava şəraiti əsasən yağmursuz keçib, lakin gecə və səhər bəzi dağlıq və dağətəyi rayonlarda qısamüddətli yağış yağıb.

    Düşən yağıntının miqdarı Ordubad, Lerikdə 4, Şahbuz, Gədəbəy, Qusarda 2, Göygöl, Şəmkir, Daşkəsən, Şəki, Mingəçevir, Yardımlı, Astarda 1 mm-dir.

    Hava proqnozu Milli Hidrometeorologiya Xidməti Şəmkir Gədəbəy Mingəçevir Naxçıvanın Şahbuz rayonu
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