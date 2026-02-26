Орбан призвал Зеленского обеспечить работу нефтепровода "Дружба"

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан направил открытое письмо президенту Украины Владимиру Зеленскому, в котором призвал немедленно возобновить работу нефтепровода "Дружба".

Как передает Report, письмо он опубликовал в соцсетях.

"В последние дни вы заблокировали нефтепровод "Дружба", который имеет критическое значение для энергоснабжения Венгрии. Ваши действия противоречат интересам Венгрии и ставят под угрозу безопасное и доступное энергоснабжение венгерских семей. Поэтому я призываю вас изменить свою антивенгерскую политику! Я настоятельно призываю вас немедленно возобновить работу нефтепровода "Дружба" и воздержаться от любых дальнейших атак на энергетическую безопасность Венгрии", - отметил Орбан.

Он также призвал Киев принять позицию Будапешта относительно войны между Украиной и РФ, а также воздержаться от попыток вмешательства во внутренние дела Венгрии, в частности в парламентские выборы в стране, намеченные на апрель 2026 года.

По данным венгерских властей, нефть по трубопроводу "Дружба" не поступает с 27 января 2026 года.