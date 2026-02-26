Ильхам Алиев Всемирный форум городов (WUF13) мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Ходжалинский геноцид
    Орбан призвал Зеленского обеспечить работу нефтепровода "Дружба"

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан направил открытое письмо президенту Украины Владимиру Зеленскому, в котором призвал немедленно возобновить работу нефтепровода "Дружба".

    Как передает Report, письмо он опубликовал в соцсетях.

    "В последние дни вы заблокировали нефтепровод "Дружба", который имеет критическое значение для энергоснабжения Венгрии. Ваши действия противоречат интересам Венгрии и ставят под угрозу безопасное и доступное энергоснабжение венгерских семей. Поэтому я призываю вас изменить свою антивенгерскую политику! Я настоятельно призываю вас немедленно возобновить работу нефтепровода "Дружба" и воздержаться от любых дальнейших атак на энергетическую безопасность Венгрии", - отметил Орбан.

    Он также призвал Киев принять позицию Будапешта относительно войны между Украиной и РФ, а также воздержаться от попыток вмешательства во внутренние дела Венгрии, в частности в парламентские выборы в стране, намеченные на апрель 2026 года.

    По данным венгерских властей, нефть по трубопроводу "Дружба" не поступает с 27 января 2026 года.

    Orban Zelenskini "Drujba" neft kəmərinin işini təmin etməyə çağırıb
    Orban urges Zelenskyy to ensure operation of Druzhba oil pipeline

