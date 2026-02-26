İlham Əliyev Ümumdünya Şəhərsalma Forumu (WUF13) Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Xocalı soyqırımı
    İlham Əliyev Ümumdünya Şəhərsalma Forumu (WUF13) Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Xocalı soyqırımı

    Orban Zelenskini "Drujba" neft kəmərinin işini təmin etməyə çağırıb

    Digər ölkələr
    • 26 fevral, 2026
    • 11:24
    Orban Zelenskini Drujba neft kəmərinin işini təmin etməyə çağırıb
    Viktor Orban

    Macarıstan Baş naziri Viktor Orban Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenskiyə açıq məktub göndərərək "Drujba" neft kəmərinin işinin dərhal bərpa edilməsinə çağırıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə məktubu o, sosial şəbəkələrdə dərc edib.

    "Son günlərdə siz Macarıstanın enerji təchizatı üçün kritik əhəmiyyət daşıyan "Drujba" neft kəmərini bloklamısınız. Sizin addımlarınız Macarıstanın maraqlarına ziddir və ölkə xalqının təhlükəsiz, əlçatan enerji təchizatını təhlükə altına qoyur. Buna görə də sizi Macarıstanın əleyhinə olan siyasətinizi dəyişdirməyə, eləcə də "Drujba" neft kəmərinin işini dərhal bərpa etməyə və Macarıstanın enerji təhlükəsizliyinə qarşı hər hansı sonrakı hücumlardan çəkinməyə təcili çağırıram", - V.Orban qeyd edib.

    O, həmçinin Kiyevi Ukrayna ilə Rusiya arasındakı müharibə ilə bağlı Budapeştin mövqeyini qəbul etməyə, eləcə də Macarıstanın daxili işlərinə, xüsusilə 2026-cı ilin aprelində keçirilməsi nəzərdə tutulan ölkədəki parlament seçkilərinə müdaxilə cəhdlərindən çəkinməyə çağırıb.

    Macarıstan hökumətinin məlumatına görə, ölkəyə "Drujba" boru kəməri ilə neft 2026-cı il yanvarın 27-dən etibarən daxil olmur.

    Viktor Orban Volodimir Zelenski Rusiya-Ukrayna müharibəsi
    Орбан призвал Зеленского обеспечить работу нефтепровода "Дружба"
    Orban urges Zelenskyy to ensure operation of Druzhba oil pipeline

    Son xəbərlər

    12:11

    Əziz Ələkbərli: Qərbi Azərbaycan qaçqınlarının öz torpaqlarına qayıdacağına əminik

    Daxili siyasət
    12:05

    Cenevrədə ABŞ və İran arasında danışıqların üçüncü raundu başlayıb

    Region
    12:04
    Foto

    Kaxetidə Azərbaycan–Gürcüstan–Türkiyə Biznes Forumu keçirilir

    Biznes
    12:02

    DİN əməliyyat keçirib, 51 kiloqram narkotik aşkarlanıb

    Hadisə
    11:59

    Şahin Zeynalov: "Sabah" Gürcüstandakı beynəlxalq turnirdə böyük təcrübə qazandı"

    Futbol
    11:58
    Foto

    Prokurorluq əməkdaşları Xocalı soyqırımı abidəsini ziyarət edib

    Hadisə
    11:57

    Xocalı soyqırımını törədənlərdən beş nəfəri Azərbaycanda cəzasını alıb

    Hadisə
    11:57

    Slovakiyanın qaz sənayesi nümayəndələri Bakıda SGC üzrə iclasda iştirak edəcəklər

    Energetika
    11:49
    Foto

    Dövlət Xidmətinin rəhbərliyi Xocalı soyqırımı abidəsini ziyarət edib

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti