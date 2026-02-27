Азербайджан поздравил Доминиканскую Республику с национальным праздником

Министерство иностранных дел Азербайджана поздравило Доминиканскую Республику.

Как передает Report, об этом говорится на официальной странице внешнеполитического ведомства в соцсети "Х".

"По случаю Национального дня мы сердечно поздравляем народ и правительство Доминиканской Республики", - говорится в сообщении.