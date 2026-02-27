Азербайджан поздравил Доминиканскую Республику с национальным праздником
Внешняя политика
- 27 февраля, 2026
- 10:52
Министерство иностранных дел Азербайджана поздравило Доминиканскую Республику.
Как передает Report, об этом говорится на официальной странице внешнеполитического ведомства в соцсети "Х".
"По случаю Национального дня мы сердечно поздравляем народ и правительство Доминиканской Республики", - говорится в сообщении.
On the occasion of National Day, we extend our heartfelt greetings to the people and the Government of the Dominican Republic!— MFA Azerbaijan 🇦🇿 (@AzerbaijanMFA) February 27, 2026
Happy National Day!🇦🇿-🇩🇴@MIREXRD pic.twitter.com/LSAztE0Lh4
Последние новости
11:11
Началось пленарное заседание Милли Меджлиса, в повестке дня 9 вопросовМилли Меджлис
11:09
Фото
Состоялась встреча президента Ильхама Алиева с премьер-министром Эфиопии в формате один на одинВнешняя политика
11:09
Орбан обсудит с Фицо ситуацию вокруг транзита нефти по трубопроводу "Дружба"Другие страны
11:05
В Баку презентовали официальный сайт WUF13Инфраструктура
11:02
Гюльшан Рзаева: Азербайджан на WUF13 представит мировому сообществу свой опыт в области градостроительстваИнфраструктура
10:52
Азербайджан поздравил Доминиканскую Республику с национальным праздникомВнешняя политика
10:51
Документ по диагностике государственных информационных систем проходит согласованиеИКТ
10:50
В Азербайджане создан каталог для выявления и устранения рисков кибербезопасностиИКТ
10:46