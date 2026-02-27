Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Ходжалинский геноцид
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Ходжалинский геноцид

    Азербайджан поздравил Доминиканскую Республику с национальным праздником

    Внешняя политика
    • 27 февраля, 2026
    • 10:52
    Азербайджан поздравил Доминиканскую Республику с национальным праздником

    Министерство иностранных дел Азербайджана поздравило Доминиканскую Республику.

    Как передает Report, об этом говорится на официальной странице внешнеполитического ведомства в соцсети "Х".

    "По случаю Национального дня мы сердечно поздравляем народ и правительство Доминиканской Республики", - говорится в сообщении.

    Азербайджан Доминиканская Республика внешняя политика поздравление Национальный праздник
    Azərbaycan Dominikanı milli bayramı münasibətilə təbrik edib

    Последние новости

    11:11

    Началось пленарное заседание Милли Меджлиса, в повестке дня 9 вопросов

    Милли Меджлис
    11:09
    Фото

    Состоялась встреча президента Ильхама Алиева с премьер-министром Эфиопии в формате один на один

    Внешняя политика
    11:09

    Орбан обсудит с Фицо ситуацию вокруг транзита нефти по трубопроводу "Дружба"

    Другие страны
    11:05

    В Баку презентовали официальный сайт WUF13

    Инфраструктура
    11:02

    Гюльшан Рзаева: Азербайджан на WUF13 представит мировому сообществу свой опыт в области градостроительства

    Инфраструктура
    10:52

    Азербайджан поздравил Доминиканскую Республику с национальным праздником

    Внешняя политика
    10:51

    Документ по диагностике государственных информационных систем проходит согласование

    ИКТ
    10:50

    В Азербайджане создан каталог для выявления и устранения рисков кибербезопасности

    ИКТ
    10:46

    Токаев и Вучич проводят переговоры в Астане

    В регионе
    Лента новостей