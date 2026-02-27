İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Xocalı soyqırımı
    

    Azərbaycan Dominikanı milli bayramı münasibətilə təbrik edib

    Xarici siyasət
    • 27 fevral, 2026
    • 10:55
    Azərbaycan Dominikanı milli bayramı münasibətilə təbrik edib

    Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi Dominikan Respublikasını təbrik edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə xarici siyasət idarəsinin "X" sosial şəbəkəsindəki rəsmi səhifəsində bildirilib.

    "Milli Gün münasibətilə Dominikan Respublikasının xalqını və hökumətini səmimi qəlbdən təbrik edirik", - məlumatda qeyd olunub.

    Azərbaycan Dominikan Respublikası Xarici İşlər Nazirliyi
    Азербайджан поздравил Доминиканскую Республику с национальным праздником

