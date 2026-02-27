Azərbaycan Dominikanı milli bayramı münasibətilə təbrik edib
- 27 fevral, 2026
- 10:55
Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi Dominikan Respublikasını təbrik edib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə xarici siyasət idarəsinin "X" sosial şəbəkəsindəki rəsmi səhifəsində bildirilib.
"Milli Gün münasibətilə Dominikan Respublikasının xalqını və hökumətini səmimi qəlbdən təbrik edirik", - məlumatda qeyd olunub.
On the occasion of National Day, we extend our heartfelt greetings to the people and the Government of the Dominican Republic!— MFA Azerbaijan 🇦🇿 (@AzerbaijanMFA) February 27, 2026
Happy National Day!🇦🇿-🇩🇴@MIREXRD pic.twitter.com/LSAztE0Lh4
