ГНФАР резко сократил долю облигаций в инвестиционном портфеле

Доля облигаций и других инструментов денежного рынка в инвестиционном портфеле Государственного нефтяного фонда Азербайджана (ГНФАР) на 1 января 2026 года составила 29,8%, что на 17,1 процентных пункта меньше, чем на 1 января 2025 года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ГНФАР.

За отчетный период доля акций в инвестиционном портфеле фонда снизилась на 1 процентный пункт, до 25,6%.

В то же время доля золота в портфеле увеличилась с 20,6% до 38,2%, а доля недвижимости - с 5,9% до 6,4%.