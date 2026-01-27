ГНФАР резко сократил долю облигаций в инвестиционном портфеле

Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Азербайджано-израильские отношения
    • 27 января, 2026
    • 11:50
    Доля облигаций и других инструментов денежного рынка в инвестиционном портфеле Государственного нефтяного фонда Азербайджана (ГНФАР) на 1 января 2026 года составила 29,8%, что на 17,1 процентных пункта меньше, чем на 1 января 2025 года.

    За отчетный период доля акций в инвестиционном портфеле фонда снизилась на 1 процентный пункт, до 25,6%.

    В то же время доля золота в портфеле увеличилась с 20,6% до 38,2%, а доля недвижимости - с 5,9% до 6,4%.

    ARDNF investisiya portfelində istiqrazların payını kəskin azaldıb

