ГНФАР резко сократил долю облигаций в инвестиционном портфеле
Финансы
- 27 января, 2026
- 11:50
Доля облигаций и других инструментов денежного рынка в инвестиционном портфеле Государственного нефтяного фонда Азербайджана (ГНФАР) на 1 января 2026 года составила 29,8%, что на 17,1 процентных пункта меньше, чем на 1 января 2025 года.
Об этом сообщает Report со ссылкой на ГНФАР.
За отчетный период доля акций в инвестиционном портфеле фонда снизилась на 1 процентный пункт, до 25,6%.
В то же время доля золота в портфеле увеличилась с 20,6% до 38,2%, а доля недвижимости - с 5,9% до 6,4%.
