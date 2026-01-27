Премьер Великобритании на этой неделе совершит визит в КНР

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер 28-31 января совершит официальный визит в Китай.

Как передает Report со ссылкой на Xinhua, об этом заявил сообщили в МИД Китая.

Сообщается, что визит состоится по приглашению премьера Госсовета КНР Ли Цяна.

Отметим, что Стармер перед своим визитом в Пекин в интервью агентству Bloomberg заявил о том, что Британия не будет вынуждена выбирать между США и Китаем.

"Меня часто приглашают просто выбирать между странами. Я этого не делаю", – сказал он, отметив о "значительных возможностях" для британского бизнеса, которые должна принести поездка в Пекин.

"У нас очень тесные отношения с США – конечно, мы этого хотим – и мы будем поддерживать эти отношения, наряду с безопасностью и обороной. Так же, просто прятать голову в песок и игнорировать Китай, когда это вторая по величине экономика мира, и есть возможности для бизнеса, было бы глупо", – сказал Стармер.

По его словам, в ходе визита он может встретиться с президентом КНР Си Цзиньпином.