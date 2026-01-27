Рэнкинг страховых компаний Азербайджана по размеру страховых взносов (2025 г.)

Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Азербайджано-израильские отношения
    Финансы
    • 27 января, 2026
    • 11:43
    Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана представляет рэнкинг страховых компаний, действующих в стране, по объему собранных страховых взносов за 2025 год:

    Страховые компании

    		 Страховые взносы (млн манатов)

    Годовая динамика

    1

    PASHA Life Insurance

    679,750

    14,4%

    2

    PASHA Insurance

    355,163

    11,8%

    3

    Ateshgah Life Insurance

    112,492

    23,7%

    4

    Gala Insurance

    78,940

    -0,5%

    5

    Ateshgah Insurance

    63,804

    -16,5%

    6

    Azerbaijan Industry Insurance

    33,190

    33,1%

    7

    Mega Insurance

    33,150

    -8,5%

    8

    Gala Life Insurance

    30,848

    20,1%

    9

    Xalq Insurance

    25,410

    2,9%

    10

    A-Group Insurance

    20,738

    10,8%

    11

    Mega Life Insurance

    17,958

    54,3%

    12

    Agro Insurance

    17,300

    22,9%

    13

    Xalq Life Insurance

    11,963

    5,3%

    14

    Atainsurance

    10,031

    -3,5%

    15

    Azinsurance

    8,239

    -8,6%

    16

    Silkway Insurance

    5,734

    -7,7%

    Итого

    1 504,709

    11,2%
    рэнкинг страховые компании ЦБА
    Azərbaycandakı sığorta şirkətlərinin sığorta haqlarının məbləğinə görə renkinqi (2025)

