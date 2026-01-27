Рэнкинг страховых компаний Азербайджана по размеру страховых взносов (2025 г.)

Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана представляет рэнкинг страховых компаний, действующих в стране, по объему собранных страховых взносов за 2025 год:

№ Страховые компании Страховые взносы (млн манатов) Годовая динамика 1 PASHA Life Insurance 679,750 14,4% 2 PASHA Insurance 355,163 11,8% 3 Ateshgah Life Insurance 112,492 23,7% 4 Gala Insurance 78,940 -0,5% 5 Ateshgah Insurance 63,804 -16,5% 6 Azerbaijan Industry Insurance 33,190 33,1% 7 Mega Insurance 33,150 -8,5% 8 Gala Life Insurance 30,848 20,1% 9 Xalq Insurance 25,410 2,9% 10 A-Group Insurance 20,738 10,8% 11 Mega Life Insurance 17,958 54,3% 12 Agro Insurance 17,300 22,9% 13 Xalq Life Insurance 11,963 5,3% 14 Atainsurance 10,031 -3,5% 15 Azinsurance 8,239 -8,6% 16 Silkway Insurance 5,734 -7,7% Итого 1 504,709 11,2%