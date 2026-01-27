Рэнкинг страховых компаний Азербайджана по размеру страховых взносов (2025 г.)
Финансы
- 27 января, 2026
- 11:43
Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана представляет рэнкинг страховых компаний, действующих в стране, по объему собранных страховых взносов за 2025 год:
|
№
|
Страховые компании
|Страховые взносы (млн манатов)
|
Годовая динамика
|
1
|
PASHA Life Insurance
|
679,750
|
14,4%
|
2
|
PASHA Insurance
|
355,163
|
11,8%
|
3
|
Ateshgah Life Insurance
|
112,492
|
23,7%
|
4
|
Gala Insurance
|
78,940
|
-0,5%
|
5
|
Ateshgah Insurance
|
63,804
|
-16,5%
|
6
|
Azerbaijan Industry Insurance
|
33,190
|
33,1%
|
7
|
Mega Insurance
|
33,150
|
-8,5%
|
8
|
Gala Life Insurance
|
30,848
|
20,1%
|
9
|
Xalq Insurance
|
25,410
|
2,9%
|
10
|
A-Group Insurance
|
20,738
|
10,8%
|
11
|
Mega Life Insurance
|
17,958
|
54,3%
|
12
|
Agro Insurance
|
17,300
|
22,9%
|
13
|
Xalq Life Insurance
|
11,963
|
5,3%
|
14
|
Atainsurance
|
10,031
|
-3,5%
|
15
|
Azinsurance
|
8,239
|
-8,6%
|
16
|
Silkway Insurance
|
5,734
|
-7,7%
|
Итого
|
1 504,709
|
11,2%
