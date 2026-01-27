Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Азербайджано-израильские отношения
    Азербайджанские военнослужащие примут участие в международных учениях в ОАЭ

    Армия
    • 27 января, 2026
    • 11:54
    Азербайджанские военнослужащие примут участие в международных учениях в ОАЭ

    Группа военнослужащих Азербайджанской Армии отбыла в Объединенные Арабские Эмираты для участия в совместных оперативно-тактических учениях "Щит мира - 2026", которые пройдут 2-3 февраля.

    Об этом Report сообщили в Минобороны Азербайджана.

    Основной целью учений является совершенствование профессиональных навыков военных контингентов государств-участников в сфере антитеррористических операций, содействие обеспечению устойчивого мира, а также обмен взаимным опытом.

    Учения Щит мира 2026 Армия Азербайджана Международные военные учения МО Азербайджана Военное сотрудничество Азербайджан-ОАЭ
    Фото
    Azərbaycan hərbçiləri BƏƏ-də beynəlxalq təlimdə iştirak edəcək
    Фото
    Azerbaijani servicemen to take part in international drills in UAE

