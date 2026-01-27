Азербайджанские военнослужащие примут участие в международных учениях в ОАЭ
- 27 января, 2026
- 11:54
Группа военнослужащих Азербайджанской Армии отбыла в Объединенные Арабские Эмираты для участия в совместных оперативно-тактических учениях "Щит мира - 2026", которые пройдут 2-3 февраля.
Об этом Report сообщили в Минобороны Азербайджана.
Основной целью учений является совершенствование профессиональных навыков военных контингентов государств-участников в сфере антитеррористических операций, содействие обеспечению устойчивого мира, а также обмен взаимным опытом.
