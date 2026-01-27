Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Азербайджано-израильские отношения
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Азербайджано-израильские отношения

    AP: В США во время сильного снегопада погибли 30 человек

    Другие страны
    • 27 января, 2026
    • 09:02
    AP: В США во время сильного снегопада погибли 30 человек

    Не менее 30 человек погибли от последствий мощного снегопада в США.

    Как передает Report, об этом сообщило агентство Associated Press (AP).

    Согласно сообщению, среди причин неосмотрительность водителей снегоуборочных машин, которые при движении задним ходом насмерть сбили людей. Несколько подростков погибли, катаясь на санях в штатах Арканзас и Техас. Восемь человек были найдены мертвыми на улице в Нью-Йорке во время резкого похолодания в выходные, обстоятельства их смерти выясняются. Во всех штатах температура достигнет минус 12,3 Цельсия.

    Также сообщается, что непогода спровоцировала массовое нарушение подачи электроэнергии. Согласно заявлению властей на местах, которое приводит агентство, на восстановление линий электропередачи потребуется несколько дней. Еще один мощный снегопад может обрушиться на районы Восточного побережья США в конце этой недели, сообщает AP.

    Ранее телеканал NBC News сообщил, что режим чрезвычайного положения объявлен в 23 штатах. Предупреждение о неблагоприятных погодных условиях затронуло 185 млн жителей США, более 1 млн потребителей остались без света и тепла. 25 января в стране были отменены более 10 тыс. авиарейсов.

    США мощный снегопад Нью-Йорк
    ABŞ-də güclü qar: 30 nəfər ölüb, 23 ştatda fövqəladə vəziyyət elan edilib

    Последние новости

    09:19

    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (27.01.2026)

    Финансы
    09:16

    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (27.01.2026)

    Финансы
    09:16

    Казахстан выиграл международный арбитраж по месторожденю "Карачаганак"

    В регионе
    09:02

    AP: В США во время сильного снегопада погибли 30 человек

    Другие страны
    08:46
    Видео

    В центре Баку в четырехэтажном объекте произошел пожар

    Происшествия
    08:32
    Видео

    В Хырдалане произошел сильный пожар на складе

    Происшествия
    08:28

    На ряде дорог Баку наблюдаются пробки

    Инфраструктура
    08:15

    Премьер Японии пообещала уйти в отставку в случае неудачи коалиции на выборах

    Другие страны
    07:42

    Brisbane Times: Два человека, получившие травмы при крушении самолета в Австралии, скончались

    Другие страны
    Лента новостей