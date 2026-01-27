AP: В США во время сильного снегопада погибли 30 человек

Не менее 30 человек погибли от последствий мощного снегопада в США.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Associated Press (AP).

Согласно сообщению, среди причин неосмотрительность водителей снегоуборочных машин, которые при движении задним ходом насмерть сбили людей. Несколько подростков погибли, катаясь на санях в штатах Арканзас и Техас. Восемь человек были найдены мертвыми на улице в Нью-Йорке во время резкого похолодания в выходные, обстоятельства их смерти выясняются. Во всех штатах температура достигнет минус 12,3 Цельсия.

Также сообщается, что непогода спровоцировала массовое нарушение подачи электроэнергии. Согласно заявлению властей на местах, которое приводит агентство, на восстановление линий электропередачи потребуется несколько дней. Еще один мощный снегопад может обрушиться на районы Восточного побережья США в конце этой недели, сообщает AP.

Ранее телеканал NBC News сообщил, что режим чрезвычайного положения объявлен в 23 штатах. Предупреждение о неблагоприятных погодных условиях затронуло 185 млн жителей США, более 1 млн потребителей остались без света и тепла. 25 января в стране были отменены более 10 тыс. авиарейсов.