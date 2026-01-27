ЕК: Экспорт ЕС в Индию удвоится к 2032 году благодаря новому торговому соглашению

Экспорт Европейского союза в Индию удвоится к 2032 году благодаря отмене или снижению тарифов на 96,6 % товаров в рамках нового торгового соглашения, заключенного между сторонами.

Как сообщает европейское бюро Report, ожидается, что сокращение тарифов позволит ежегодно экономить около 4 млрд евро на пошлинах.

Ежегодный уровень торговли между сторонами в настоящее время составляет более 180 млрд евро, поддерживая почти 800 тыс. рабочих мест в странах ЕС. "Соглашение даст значительное конкурентное преимущество ключевым промышленным и агропродовольственным секторам ЕС, обеспечив компаниям привилегированный доступ к одному из самых населенных государств мира (1,45 млрд человек) и самой быстрорастущей крупной экономике с годовым ВВП в 3,4 трлн евро",- говорится в заявлении.

Соглашение предоставляет ЕС значительные преимущества на традиционно закрытом индийском рынке. В частности, тарифы на автомобили будут поэтапно снижены со 110 % до 10 %, а пошлины на автокомпоненты полностью отменены в течение 5–10 лет. Пошлины до 44% на машиностроительную продукцию, 22% на химическую продукцию и 11% на фармацевтические товары в основном будут отменены.

Существенные изменения коснутся и агропродовольственного сектора. Соглашение отменяет или снижает традиционно высокие тарифы (в среднем более 36%) на экспорт сельхозпродукции из ЕС, открывая огромный рынок для европейских фермеров. Так, индийские пошлины на вино будут снижены со 150% до 75% с момента вступления соглашения в силу, а затем - примерно до 20%; пошлины на оливковое масло сократятся с 45% до 0% в течение пяти лет; пошлины на переработанную сельхозпродукцию, включая хлеб и кондитерские изделия (до 50 %), будут отменены.

При этом чувствительные сельскохозяйственные сектора ЕС будут полностью защищены: говядина, куриное мясо, рис и сахар исключены из либерализации, указывает ЕК. Все импортируемые из Индии товары по-прежнему должны будут соответствовать строгим нормам ЕС в области здоровья и безопасности пищевых продуктов.

Документ также охватывает сектор услуг, включая финансовые услуги и морские перевозки.

Отметим, что ЕС и Индия заключили соглашение о свободной торговле (FTA), которое Еврокомиссия называет "историческим и крупнейшим, когда-либо заключенным любой из сторон". По оценке Брюсселя, договоренность "укрепит экономические и политические связи между второй и четвертой по величине экономиками мира в условиях роста геополитической напряженности и экономических вызовов".