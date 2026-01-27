Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Азербайджано-израильские отношения
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Азербайджано-израильские отношения

    Глава ЕК: Евросоюз и Индия заключили соглашение о свободной торговле

    Другие страны
    • 27 января, 2026
    • 11:28
    Глава ЕК: Евросоюз и Индия заключили соглашение о свободной торговле

    Евросоюз и Индия заключили соглашение о свободной торговле.

    Как передает Report, об этом в соцсети Х сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

    "Сегодня Европа и Индия создают историю. Мы заключили соглашение, которое можно назвать "матерью всех соглашений". Мы создали зону свободной торговли, охватывающую два миллиарда человек, от которой выиграют обе стороны", - отметила она.

    Ранее глава ЕК на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявила о том, что это соглашение обещает быть исторически беспрецедентным по охвату потребителей. Сделки, создающей рынок на 2 млрд человек, на долю которого придется почти четверть мирового ВВП.

    Индия Евросоюз свободная торговля Урсула фон дер Ляйен
    Avropa Komissiyasının sədri: Aİ və Hindistan azad ticarət sazişi imzalayıb

    Последние новости

    12:26

    Бюро: В отелях Азербайджана качество интернет-соединения зависит от уровня заполненности объектов

    ИКТ
    12:25
    Фото

    В Сумгайытском промпарке состоялось открытие предприятия по производству картонной и коробочной тары

    Внутренняя политика
    12:19

    Глава МИД Азербайджана совершит визит в Китай

    Внешняя политика
    12:16

    На освобожденных территориях Азербайджана трудоустроены более 8 тыс. человек

    Социальная защита
    12:13

    Во Франции одобрили проект о запрете соцсетей для детей младше 15 лет

    Другие страны
    12:10
    Фото

    Ильхам Алиев принял участие в открытии завода по производству зеркальных листов в Сумгайытском промпарке

    Внутренняя политика
    12:05

    Хасиль Аббасов: В банке вакансий Азербайджана имеется более 60 тыс. мест

    Социальная защита
    12:05

    ГНФАР сократил долю инструментов с рейтингом AAA в инвестпортфеле

    Финансы
    12:01

    ЕК: Экспорт ЕС в Индию удвоится к 2032 году благодаря новому торговому соглашению

    Другие страны
    Лента новостей