Глава ЕК: Евросоюз и Индия заключили соглашение о свободной торговле
- 27 января, 2026
- 11:28
Евросоюз и Индия заключили соглашение о свободной торговле.
Как передает Report, об этом в соцсети Х сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
"Сегодня Европа и Индия создают историю. Мы заключили соглашение, которое можно назвать "матерью всех соглашений". Мы создали зону свободной торговли, охватывающую два миллиарда человек, от которой выиграют обе стороны", - отметила она.
Ранее глава ЕК на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявила о том, что это соглашение обещает быть исторически беспрецедентным по охвату потребителей. Сделки, создающей рынок на 2 млрд человек, на долю которого придется почти четверть мирового ВВП.
Europe and India are making history today.— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) January 27, 2026
We have concluded the mother of all deals.
We have created a free trade zone of two billion people, with both sides set to benefit.
This is only the beginning.
We will grow our strategic relationship to be even stronger. pic.twitter.com/C7L1kQQEtr