    В ООН глубоко обеспокоены планами Трампа управлять Венесуэлой

    Другие страны
    04 января, 2026
    03:38
    В ООН глубоко обеспокоены планами Трампа управлять Венесуэлой

    Эксперты независимой международной миссии по установлению фактов в Венесуэле выразили серьезную обеспокоенность заявлениями властей США о планах управлять Боливарианской Республикой после нападения на страну и похищения ее президента Николаса Мадуро.

    Как передает Report, об этом говорится в распространенном пресс-службой ООН заявлении о военной интервенции США в Венесуэлу

    "Миссия по установлению фактов глубоко обеспокоена риском дальнейших серьезных нарушений прав человека в ближайшие дни и недели на фоне обострения нестабильности, в том числе утверждениями правительства США о намерении управлять страной в обозримом будущем, в то время как венесуэльские власти объявили чрезвычайное положение", - отмечается в документе.

    По словам одного из экспертов миссии, якобы имевшие место нарушения прав человека со стороны правительства Мадуро "не оправдывают военную интервенцию США, которая нарушает международное право".

    Миссия была учреждена в 2019 году Советом ООН по правам человека. Ее эксперты занимаются оценкой предполагаемых нарушений прав человека, совершенных в республике с 2014 года.

    Ранее американский президент Дональд Трамп заявил на пресс-конференции, что США "будут управлять" Венесуэлой, пока не будет возможен "надлежащий переход власти".

