Зеленский прокомментировал итоги встречи с Макроном

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил об итогах переговоров с президентом Франции Эмманюэлем Макроном в Париже.

Как передает Report, об этом он написал в своем Telegram-канале.

По его словам, в ходе встречи с президентом Франции Эмманюэлем Макроном обсуждались реальные возможности Украины противостоять российским ударам, вопросы укрепления обороны и поддержка, способная усилить позиции Киева на дипломатическом треке.

"Дипломатия и реальная помощь должны идти рука об руку. Россия не прекращает наносить удары по нашей стране, и сейчас нам необходимо усиливать противовоздушную оборону. Именно поэтому каждая встреча должна приносить конкретный результат - новые решения по ПВО, новые пакеты помощи, новые возможности для защиты неба", - написал он.

Зеленский отметил, что стороны также подробно рассмотрели дальнейшие дипломатические шаги. Он добавил, что в Париже проходит наиболее представительная встреча "коалиции желающих" с участием лидеров государств, руководителей международных организаций, представителей министерского уровня и послов, в рамках которой готовятся важные политические решения.