    Зеленский прокомментировал итоги встречи с Макроном

    Другие страны
    • 06 января, 2026
    • 18:14
    Зеленский прокомментировал итоги встречи с Макроном

    Президент Украины Владимир Зеленский сообщил об итогах переговоров с президентом Франции Эмманюэлем Макроном в Париже.

    Как передает Report, об этом он написал в своем Telegram-канале.

    По его словам, в ходе встречи с президентом Франции Эмманюэлем Макроном обсуждались реальные возможности Украины противостоять российским ударам, вопросы укрепления обороны и поддержка, способная усилить позиции Киева на дипломатическом треке.

    "Дипломатия и реальная помощь должны идти рука об руку. Россия не прекращает наносить удары по нашей стране, и сейчас нам необходимо усиливать противовоздушную оборону. Именно поэтому каждая встреча должна приносить конкретный результат - новые решения по ПВО, новые пакеты помощи, новые возможности для защиты неба", - написал он.

    Зеленский отметил, что стороны также подробно рассмотрели дальнейшие дипломатические шаги. Он добавил, что в Париже проходит наиболее представительная встреча "коалиции желающих" с участием лидеров государств, руководителей международных организаций, представителей министерского уровня и послов, в рамках которой готовятся важные политические решения.

    Zelenski Makronla görüşünün nəticələrini şərh edib
    Zelenskyy commented on results of meeting with Macron

