Азербайджанцы все чаще останавливаются у родственников за рубежом

В прошлом году общее число ночевок граждан Азербайджана за рубежом с туристическими целями составило 7 млн 111 тыс. 838, что на 9% меньше по сравнению с 2024 годом.

Как сообщает Report, наибольшая часть ночевок пришлась на гостиницы и объекты гостиничного типа - 3 млн 604 тыс. 190, что на 0,7% меньше в годовом выражении. В арендованных домах было зафиксировано 925 тыс. 87 ночевок (снижение на 11,3%).

При этом выросло число ночевок у родственников и друзей - 1 млн 589 тыс. 640 (+12 %). В то же время количество ночевок в собственных или принадлежащих членам семьи квартирах составило 992 тыс. 121, сократившись на 42,7%.

По странам лидером по числу ночевок остается Турция - 3 млн 129 тыс. 365 (снижение на 6,3%). В России зафиксировано 987 тыс. 520 ночевок (–46,3%), в Грузии - 770 тыс. 120 (–46,5%).

В 2025 году за границу с туристическими целями выехали 1 млн 280 тыс. 787 граждан Азербайджана, что на 6,2% меньше по сравнению с предыдущим годом.

По целям поездок 277 тыс. 619 человек выехали по деловым причинам (–16,3%), 574 тыс. 862 - для отдыха и развлечений (–6,1%), 308 тыс. 12 - для посещения родственников и друзей (+5,1%), 42 тыс. 613 - с лечебной целью (+9,6%), 28 тыс. 717 - для религиозных поездок (+27%), 32 тыс. 424 - для шопинга (–33,2%), 16 тыс. 540 - по другим причинам (–9,2%).

В сегменте поездок с целью отдыха и развлечений лидером также остается Турция - 267 тыс. 438 человек (+12,1%). В ОАЭ выехали 68 тыс. 336 граждан (+2,2%). В то же время число таких поездок в Россию сократилось до 53 тыс. 613 (–58,5%), а в Грузию - до 50 тыс. 172 (–14,6%).