    Один из выходов станции метро "Мемар Аджеми" будет временно закрыт

    Инфраструктура
    • 06 января, 2026
    • 18:11
    Один из выходов станции метро Мемар Аджеми будет временно закрыт

    В вестибюле станции метро "Мемар Аджеми" начинаются ремонтные работы.

    Об этом Report сообщили в ЗАО "Бакинский метрополитен".

    Согласно информации, на полу и стенах сменят облицовку.

    В целях безопасности и оперативного проведения работ 4-й выход станции будет временно закрыт.

