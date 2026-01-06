Один из выходов станции метро "Мемар Аджеми" будет временно закрыт
Инфраструктура
- 06 января, 2026
- 18:11
В вестибюле станции метро "Мемар Аджеми" начинаются ремонтные работы.
Об этом Report сообщили в ЗАО "Бакинский метрополитен".
Согласно информации, на полу и стенах сменят облицовку.
В целях безопасности и оперативного проведения работ 4-й выход станции будет временно закрыт.
