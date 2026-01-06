Счетная палата оценила прогноз таможенных сборов в Нахчыване в 2026 году как осторожный

Счетная палата Азербайджана в ходе анализа проекта бюджета Нахчыванской Автономной Республики на 2026 год зафиксировала осторожный подход к прогнозированию таможенных поступлений.

Как сообщает Report со ссылкой на Счетную палату, в бюджете на 2026 году прогнозируются поступления в размере 17,5 млн манатов в бюджет НАР по линии Главного таможенного управления Нахчывана.

Данный показатель на 4,8 млн манатов ниже фактического исполнения за 2024 год, на 5,5 млн манатов меньше утвержденного прогноза на 2025 год, однако на 3,7 млн манатов выше фактического показателя поступлений за девять месяцев 2025 года.

В отчете палаты отмечается, что проведенный анализ не выявил существенных рисков исполнения по таможенным поступлениям, однако подчеркивается важность более точной увязки прогнозных показателей с реальными экономическими факторами.