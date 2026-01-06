В бакинском порту за последние 5 лет перевалено около 366 тыс. TEU контейнеров

В 2020-2025 годах в Бакинском международном морском порту ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) перевалено более 365 тысяч 860 TEU контейнеров.

Об этом сообщает Report со ссылкой на АЖД.

Согласно информации, в прошлом году в бакинском порту было перевалено 107 тыс. 54 TEU контейнерных грузов, что выше на 40% по сравнению с показателем 2024 года.