Bakı limanında son beş ildə 366 min TEU konteynerə yaxın yük aşırılıb
İnfrastruktur
- 06 yanvar, 2026
- 17:35
2020-2025-ci illərdə "Azərbaycan Dəmir Yolları" QSC-nin (ADY) Bakı Beynəlxalq Dəniz Limanında 365 min 860 TEU konteynerdən çox yük aşırılıb.
"Report" bu barədə ADY-yə istinadən xəbər verir.
Məlumata əsasən, ötən il Bakı limanında 107 min 54 TEU konteyner yük aşırılıb. Bu, 2024-cü illə müqayisədə 40 %-ə yaxın artım deməkdir.
