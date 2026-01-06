Валютные резервы Грузии превысили $6 млрд
Бизнес
- 06 января, 2026
- 17:54
Валютные резервы Национального банка Грузии (НБГ) на 1 января текущего года составляет $6 млрд 160 млн.
Как сообщает грузинское бюро Report со ссылкой на НБГ, это на $342,6 млн (на 5,9%) больше, чем на 1 января прошлого года.
В период с марта по ноябрь 2025 года Нацбанк осуществлял интервенции на валютном рынке с целью покупки инвалюты. В результате общий объем чистых покупок инвалюты за этот период составил $2 млрд 71,5 млн.
По данным Нацбанка,16,3% валютных резервов приходится на долю золота ($1 млрд 2,3 млн). Эта сумма удвоилась в результате роста цен на золото.
