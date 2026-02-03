Нефтяная компания NIS завершила 2025 год с убытком, сохранив стабильность поставок на рынок

Сербская нефтяная компания NIS завершила 2025 год с убытком, однако сумела сохранить стабильность поставок на рынок.

Как передает Балканское бюро Report, об этом говорится в отчете компании.

Отмечается, что NIS завершила 2025 год с убытком в размере 5,6 млрд динаров (1 евро – 118 динаров).

Сложные условия, в первую очередь деятельность под воздействием санкций, введенных Министерством финансов США, оказали серьезное влияние на финансовые и операционные результаты компании.

В прошлом году на деятельность NIS негативно повлияли снижение цен на нефть, дорогие нефтяные запасы, обесценение учетной стоимости активов в Болгарии и Румынии, а также ряд других факторов.

В то же время NIS удалось сохранить показатель EBITDA на положительном уровне - 22,2 млрд динаров. Кроме того, в проекты развития по всем направлениям бизнеса было инвестировано 28,1 млрд динаров. Также сообщается, что задолженность перед банками была сокращена на 29% и на конец 2025 года составила 396,3 млн евро.

В целом за отчетный период было произведено 1,124 млн тонн нефтегазового эквивалента, общий объем переработки сырой нефти и промежуточных продуктов составил 3,095 млн тонн, а совокупные продажи нефтепродуктов достигли 3,023 млн тонн.