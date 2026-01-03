Трамп: США останутся в Венесуэле "до надлежащей передачи власти"
- 03 января, 2026
- 20:48
Американский лидер Дональд Трамп заявил, что США останутся в Венесуэле, пока не смогут осуществить "надлежащий переход власти".
Как передает Report, об этом глава Белого дома сказал в ходе пресс-конференции в своей резиденции Мар-а-Лаго во Флориде.
"Мы будем управлять страной до тех пор, пока не станет возможен безопасный, правильный и надлежащий переход власти.
Мы не хотим, чтобы кто-то просто пришел на смену [президенту Николасу Мадуро] - и в итоге все закончилось тем же самым", - сказал Трамп. Он подчеркнул, что Вашингтон может провести вторую волну атаки: "Она будет больше, мы готовы".
Он также отметил, что в операции в Венесуэле было задействовано множество самолетов и вертолетов, среди военнослужащих погибших нет.
"Много вертолетов, самолетов, много людей были вовлечены в эту операцию. Но ни одна единица техники не была потеряна, ни один военнослужащий не был убит", - сказал Трамп.