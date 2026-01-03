Трамп: США останутся в Венесуэле "до надлежащей передачи власти"

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что США останутся в Венесуэле, пока не смогут осуществить "надлежащий переход власти".

Как передает Report, об этом глава Белого дома сказал в ходе пресс-конференции в своей резиденции Мар-а-Лаго во Флориде.

"Мы будем управлять страной до тех пор, пока не станет возможен безопасный, правильный и надлежащий переход власти.

Мы не хотим, чтобы кто-то просто пришел на смену [президенту Николасу Мадуро] - и в итоге все закончилось тем же самым", - сказал Трамп. Он подчеркнул, что Вашингтон может провести вторую волну атаки: "Она будет больше, мы готовы".

Он также отметил, что в операции в Венесуэле было задействовано множество самолетов и вертолетов, среди военнослужащих погибших нет.

"Много вертолетов, самолетов, много людей были вовлечены в эту операцию. Но ни одна единица техники не была потеряна, ни один военнослужащий не был убит", - сказал Трамп.