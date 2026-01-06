Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    В Азербайджане в декабре кибератаки на госучреждения снизились на 37%

    ИКТ
    • 06 января, 2026
    • 18:09
    В Азербайджане в декабре кибератаки на госучреждения снизились на 37%

    В 2025 году Госслужба специальной связи и информационной безопасности выявила 850 индикаторов кибератак (IOC) на госучреждения, что на 21% меньше, чем в 2024 году.

    Как сообщает Report со ссылкой на данные Госслужбы, 372 киберугрозы выявлены и заблокированы на основе внутренних расследований, а 478 - на основе расследований инцидентов, поступивших от госучреждений.

    Только в декабре 2025 года было выявлено 99 кибератак (- 37%).

    В 2024 году зафиксировано 1 070 кибератак на госучреждения, из которых 550 были выявлены и заблокированы на основе внутренних расследований, а 520 - на основе расследований инцидентов, поступивших от государственных учреждений.

