В Азербайджане в декабре кибератаки на госучреждения снизились на 37%
ИКТ
- 06 января, 2026
- 18:09
В 2025 году Госслужба специальной связи и информационной безопасности выявила 850 индикаторов кибератак (IOC) на госучреждения, что на 21% меньше, чем в 2024 году.
Как сообщает Report со ссылкой на данные Госслужбы, 372 киберугрозы выявлены и заблокированы на основе внутренних расследований, а 478 - на основе расследований инцидентов, поступивших от госучреждений.
Только в декабре 2025 года было выявлено 99 кибератак (- 37%).
В 2024 году зафиксировано 1 070 кибератак на госучреждения, из которых 550 были выявлены и заблокированы на основе внутренних расследований, а 520 - на основе расследований инцидентов, поступивших от государственных учреждений.
