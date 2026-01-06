Azərbaycanın dövlət qurumlarına kiberhücumlar dekabrda 37 % azalıb
İKT
- 06 yanvar, 2026
- 17:29
2025-ci ildə Xüsusi Rabitə və İnformasiya Təhlükəsizliyi Dövlət Xidməti (XRİTDX) dövlət qurumlarına 850 kiberhücum indikatoru (IOC) müəyyən edib.
"Report"un Dövlət Xidmətinin məlumatları əsasında apardığı hesablamalarına görə, bu, 2024-cü illə müqayisədə 21 % azdır.
Kibertəhdidlərin 372-si daxili araşdırma, 478-i isə dövlət qurumlarından daxil olmuş insidentlərin araşdırılması əsasında müəyyən olunaraq bloklanıb.
Təkcə ötən ayda isə 99 kiberhücum müəyyən olunub ki, bu da 1 il əvvələ nisbətən 37 % azdır.
2024-cü ildə dövlət qurumlarına 1 070 kiberhücum qeydə alınıb ki, bunun da 550-si daxili araşdırma, 520-si isə dövlət qurumlarından daxil olmuş insidentlərin araşdırılması əsasında müəyyən olunaraq bloklanıb.
Son xəbərlər
17:59
Qvardiola Ruben Diaşın son durumunu açıqlayıbFutbol
17:52
Yaponiyada zəlzələ nəticəsində xəsarət alanların sayı doqquza çatıb - YENİLƏNİBDigər ölkələr
17:49
Prezidentin müsahibəsi Azərbaycanın bütün sahələrdə qazandığı uğurların təqdimatı oldu - RƏYDaxili siyasət
17:41
Yeni reallıqlar fonunda "Azadlığa Dəstək Aktı"na 907-ci düzəliş tamamilə ləğv edilməlidir – RƏYDaxili siyasət
17:37
"Memar Əcəmi" metrostansiyasının 4-cü çıxışı müvəqqəti bağlanacaqİnfrastruktur
17:37
"Zirə" heyətini Azərbaycan millisinin futbolçusu ilə gücləndiribFutbol
17:35
Hesablama Palatası Naxçıvan büdcəsinin planlaşdırılması ilə bağlı tövsiyələr veribMaliyyə
17:35
Bakı limanında son beş ildə 366 min TEU konteynerə yaxın yük aşırılıbİnfrastruktur
17:34