Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Объявлена сумма необеспеченных банковских кредитов ASCO

    Финансы
    • 06 января, 2026
    • 17:52
    Объявлена сумма необеспеченных банковских кредитов ASCO

    Азербайджанское каспийское морское пароходство (ASCO) по состоянию на 1 января 2025 года имело необеспеченный банковский кредит с балансовой стоимостью 47,189 млн манатов.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на ASCO.

    Согласно информации, этот кредит должен погашаться ежемесячными траншами, начиная с октября 2025 года.

    ASCO
    ASCO-nun təminatsız bank kreditlərinin məbləği açıqlanıb

    Последние новости

    17:54
    Фото

    Азербайджан и Израиль обсудили сотрудничество в сфере ИИ и кибербезопасности

    ИКТ
    17:46

    В Германии из-за взрыва в жилом доме погибли трое - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    17:43
    Фото

    В Баку состоялось открытие чемпионата Азербайджана по борьбе

    Индивидуальные
    17:30

    ЕБРР выделил Украине кредит на сумму 75 млн евро на восстановление ГЭС

    В регионе
    17:13

    В Хырдалане задержан мужчина за умышленное повреждение Range Rover

    Происшествия
    17:09

    В регионах Азербайджана ожидаются снег, сильный ветер и гололед - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

    Экология
    17:08

    В Институте языкознания появится новый отдел по культуре азербайджанской речи

    Наука и образование
    16:58

    В Армении начался суд над офицером, продавшим свыше 30 приборов ночного видения

    В регионе
    16:53

    Завтра начнется первое переселение в четыре села Агдеринского района

    Внутренняя политика
    Лента новостей