Объявлена сумма необеспеченных банковских кредитов ASCO

Азербайджанское каспийское морское пароходство (ASCO) по состоянию на 1 января 2025 года имело необеспеченный банковский кредит с балансовой стоимостью 47,189 млн манатов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ASCO.

Согласно информации, этот кредит должен погашаться ежемесячными траншами, начиная с октября 2025 года.