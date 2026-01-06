Объявлена сумма необеспеченных банковских кредитов ASCO
Финансы
- 06 января, 2026
- 17:52
Азербайджанское каспийское морское пароходство (ASCO) по состоянию на 1 января 2025 года имело необеспеченный банковский кредит с балансовой стоимостью 47,189 млн манатов.
Об этом сообщает Report со ссылкой на ASCO.
Согласно информации, этот кредит должен погашаться ежемесячными траншами, начиная с октября 2025 года.
Последние новости
17:54
Фото
Азербайджан и Израиль обсудили сотрудничество в сфере ИИ и кибербезопасностиИКТ
17:46
В Германии из-за взрыва в жилом доме погибли трое - ОБНОВЛЕНОДругие страны
17:43
Фото
В Баку состоялось открытие чемпионата Азербайджана по борьбеИндивидуальные
17:30
ЕБРР выделил Украине кредит на сумму 75 млн евро на восстановление ГЭСВ регионе
17:13
В Хырдалане задержан мужчина за умышленное повреждение Range RoverПроисшествия
17:09
В регионах Азербайджана ожидаются снег, сильный ветер и гололед - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕЭкология
17:08
В Институте языкознания появится новый отдел по культуре азербайджанской речиНаука и образование
16:58
В Армении начался суд над офицером, продавшим свыше 30 приборов ночного виденияВ регионе
16:53