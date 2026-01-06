ASCO-nun təminatsız bank kreditlərinin məbləği açıqlanıb
- 06 yanvar, 2026
- 17:31
2025-ci il yanvarın 1-nə "Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi" QSC-nin (ASCO) balans dəyəri 47,189 milyon manat olan təminatsız bank krediti olub.
"Report" bu barədə səhmdar cəmiyyətinə istinadən xəbər verir.
Məlumata görə, bu kredit 2025-ci ilin oktyabr ayından başlayaraq aylıq tranşlarla ödənilməli idi.
Kredit hesabat tarixinin sonunda Qrupun maliyyə borcunun (faiz ödənişləri ilə öhdəliklərinin) EBITDA-ya nisbətinin 2025-ci ilin sonuna kimi 3,5-dən çox ola bilməyəcəyini və kreditin ödəmə tarixinə qədər (iyun 2034-cü il) olan illərdə 3-dən çox ola bilməyəcəyini, əks təqdirdə kreditin tələb əsasında ödəniləcəyini bildirən bir kovenant var. Bu kovenant hər il dekabrın 31-də yoxlanılır. Qrup bu şərti 2024-cü ildə yerinə yetirib.
İl ərzində Qrup üçüncü tərəfə yaxta satıb və əldə olunan 13,698 milyon manat gəlir mənfəət və yaxud zərərdə tanınıb.