В Азербайджане увеличилось число информресурсов с уязвимостями в системе безопасности
ИКТ
- 06 января, 2026
- 17:52
В 2025 году в результате аудиторских/пентест проверок и мониторингов, проведенных Госслужбой специальной связи и информационной безопасности, выявлены уязвимости в безопасности 1 264 информресурсов госучреждений, в госорганы направлены соответствующие уведомления с целью их устранения.
Согласно расчетам Report, основанным на данных Госслужбы, это на 47,5% больше по сравнению с 2024 годом.
В прошлом месяце уязвимости в безопасности были обнаружены в 86 информресурсах, что на 24,6% больше по сравнению с годом ранее.
В 2024 году было выявлено 857 уязвимостей в безопасности информационных ресурсов государственных учреждений, что на 23% больше по сравнению с предыдущим годом.
