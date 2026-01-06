В Азербайджане увеличилось число информресурсов с уязвимостями в системе безопасности

Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    • 06 января, 2026
    • 17:52
    В 2025 году в результате аудиторских/пентест проверок и мониторингов, проведенных Госслужбой специальной связи и информационной безопасности, выявлены уязвимости в безопасности 1 264 информресурсов госучреждений, в госорганы направлены соответствующие уведомления с целью их устранения.

    Согласно расчетам Report, основанным на данных Госслужбы, это на 47,5% больше по сравнению с 2024 годом.

    В прошлом месяце уязвимости в безопасности были обнаружены в 86 информресурсах, что на 24,6% больше по сравнению с годом ранее.

    В 2024 году было выявлено 857 уязвимостей в безопасности информационных ресурсов государственных учреждений, что на 23% больше по сравнению с предыдущим годом.

