Azərbaycanda təhlükəsizlik boşluqları aşkarlanmış dövlət informasiya resurslarının sayı 48 %-ə yaxın artıb
İKT
- 06 yanvar, 2026
- 17:11
Ötən il Xüsusi Rabitə və İnformasiya Təhlükəsizliyi Dövlət Xidmətinin apardığı audit/pentest yoxlamaları və monitorinqlər nəticəsində dövlət qurumlarının 1 264 informasiya resursunda təhlükəsizlik boşluqları aşkarlanaraq, aradan qaldırılması üçün müvafiq bildirişlə dövlət qurumlarına göndərilib.
"Report"un Dövlət Xidmətinin məlumatları əsasında apardığı hesablamalarına əsasən, bu, 2024-cü illə müqayisədə 47,5 % çoxdur.
Təkcə ötən ay isə 86 informasiya resursunda təhlükəsizlik boşluqları aşkarlanıb ki, bu da 1 il əvvələ nisbətən 24,6 % çoxdur.
2024-cü ildə dövlət qurumlarının 857 informasiya resursunda təhlükəsizlik boşluqları aşkarlanıb ki, bu da əvvəlki illə müqayisədə 23 % çoxdur.
Son xəbərlər
17:31
ASCO-nun təminatsız bank kreditlərinin məbləği açıqlanıbMaliyyə
17:30
Ötən il Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda 69 min hektardan çox ərazi minalardan təmizlənibHadisə
17:29
Azərbaycanın dövlət qurumlarına kiberhücumlar dekabrda 37 % azalıbİKT
17:25
Hesablama Palatası: Naxçıvan üzrə gömrük daxilolmaları ehtiyatla proqnozlaşdırılıbMaliyyə
17:24
Prezident İlham Əliyevin sülh gündəliyi: Regional əməkdaşlıq və etimadın gücləndirilməsi - ŞƏRHAnalitika
17:24
Gürcüstanın valyuta ehtiyatları 6 milyard dolları keçibBiznes
17:23
Aİ Rodriqesi legitim lider kimi tanımır, lakin onunla qarşılıqlı əlaqəyə hazırdırDigər ölkələr
17:11
Azərbaycanda təhlükəsizlik boşluqları aşkarlanmış dövlət informasiya resurslarının sayı 48 %-ə yaxın artıbİKT
17:10