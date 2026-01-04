İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat
    Digər ölkələr
    • 04 yanvar, 2026
    • 03:17
    İsveçrədə yanğında ölən 40 nəfərdən səkkizinin şəxsiyyəti müəyyənləşib

    Vale polisi İsveçrənin Kran-Montana kurortunda barda baş vermiş yanğında ölənlərin daha 4 nəfərinin şəxsiyyətini müəyyənləşdirib və bununla da kimliyi məlum olanların ümumi sayı 8-ə çatıb, onların hamısı konfederasiya vətəndaşlarıdır.

    "Report"un xəbərinə görə, bu barədə Vale Kantonu Prokurorluğuna istinadən Keystone-SDA agentliyi məlumat yayıb.

    Ölənlər arasında 18-24 yaşlarında olan digər iki qız və iki oğlan da var. Onların cəsədləri ailələrinə təhvil verilib. İdentifikasiya işləri isə davam edir.

    Qeyd edək ki, cari ilin yanvarın 1-nə keçən gecə İsveçrənin mərkəzində yerləşən məşhur Kran-Montana xizək kurortunun barında yanğın baş verib. Yanvarın 2-də polis 40 nəfərin öldüyünü və 119 nəfərin yaralandığını bildirib. Prokurorluq adam öldürmə maddəsi ilə ittiham olunan müəssisənin iki sahibinə qarşı cinayət işi açıb.

