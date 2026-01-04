Полиция установила личности 8 из 40 жертв пожара в Кран-Монтане

Полиция кантона Вале установила личности еще четырех погибших в пожаре в баре швейцарского курорта Кран-Монтана, общее число опознанных жертв увеличилось до восьми, все они - граждане конфедерации.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Keystone-SDA со ссылкой на прокуратуру кантона Вале.

По ее сведениям, речь идет о еще двух девушках и двух юношах в возрасте от 18 до 24 лет. Их тела были переданы семьям. Отмечается, что работа по идентификации погибших продолжается.

Пожар произошел в ночь на 1 января в баре Le Constellation на популярном горнолыжном курорте Кран-Монтана в центре Швейцарии. 2 января в полиции подтвердили смерть 40 человек и сообщили о 119 пострадавших. Прокуратура склоняется к версии, что причиной пожара стало неосторожное обращение со свечой-фонтаном или бенгальскими огнями. Надзорное ведомство начало уголовное расследование в отношении двух владельцев заведения, им предъявлены обвинения в непредумышленном убийстве.