    Полиция установила личности 8 из 40 жертв пожара в Кран-Монтане

    Другие страны
    • 04 января, 2026
    • 02:53
    Полиция кантона Вале установила личности еще четырех погибших в пожаре в баре швейцарского курорта Кран-Монтана, общее число опознанных жертв увеличилось до восьми, все они - граждане конфедерации.

    Как передает Report, об этом сообщило агентство Keystone-SDA со ссылкой на прокуратуру кантона Вале.

    По ее сведениям, речь идет о еще двух девушках и двух юношах в возрасте от 18 до 24 лет. Их тела были переданы семьям. Отмечается, что работа по идентификации погибших продолжается.

    Пожар произошел в ночь на 1 января в баре Le Constellation на популярном горнолыжном курорте Кран-Монтана в центре Швейцарии. 2 января в полиции подтвердили смерть 40 человек и сообщили о 119 пострадавших. Прокуратура склоняется к версии, что причиной пожара стало неосторожное обращение со свечой-фонтаном или бенгальскими огнями. Надзорное ведомство начало уголовное расследование в отношении двух владельцев заведения, им предъявлены обвинения в непредумышленном убийстве.

