    Vuçiç Milli Təhlükəsizlik Şurasının təcili iclasını çağırıb

    Digər ölkələr
    • 04 yanvar, 2026
    • 03:47
    Serbiya Prezidenti Aleksandr Vuçiç Milli Təhlükəsizlik Şurasının təcili iclasını çağırıb.

    Bu barədə "Report" yerli "Veçernye Novosti" qəzetinə istinadən xəbər verir.

    Nəşr qeyd edib ki, Təhlükəsizlik Şurasının iclası "beynəlxalq siyasi səhnədə misli görünməmiş cinayətlərə" cavab olaraq çağırılıb.

    Görüş yanvarın 4-də Prezident Administrasiyasının binasında baş tutacaq və saat 10:00-da (Bakı vaxtı ilə 13:00) başlayacaq.

