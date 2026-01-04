Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Вучич созвал Совбез Сербии из-за "беспрецедентных преступлений" в мире

    Другие страны
    04 января, 2026
    • 02:14
    Вучич созвал Совбез Сербии из-за беспрецедентных преступлений в мире

    Президент Сербии Александар Вучич созвал экстренное заседание Совета национальной безопасности республики.

    Об этом Report сообщает со ссылкой на местную газету "Вечерне новости".

    Издание отмечает, что заседание Совбеза созвано в связи с "беспрецедентными преступлениями на международной политической арене".

    Совещание состоится 4 января в здании администрации президента и начнется в 10:00 (13:00 по бакинскому времени).

