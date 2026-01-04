Вучич созвал Совбез Сербии из-за "беспрецедентных преступлений" в мире
Другие страны
- 04 января, 2026
- 02:14
Президент Сербии Александар Вучич созвал экстренное заседание Совета национальной безопасности республики.
Об этом Report сообщает со ссылкой на местную газету "Вечерне новости".
Издание отмечает, что заседание Совбеза созвано в связи с "беспрецедентными преступлениями на международной политической арене".
Совещание состоится 4 января в здании администрации президента и начнется в 10:00 (13:00 по бакинскому времени).
