Вучич созвал Совбез Сербии из-за "беспрецедентных преступлений" в мире

Президент Сербии Александар Вучич созвал экстренное заседание Совета национальной безопасности республики.

Об этом Report сообщает со ссылкой на местную газету "Вечерне новости".

Издание отмечает, что заседание Совбеза созвано в связи с "беспрецедентными преступлениями на международной политической арене".

Совещание состоится 4 января в здании администрации президента и начнется в 10:00 (13:00 по бакинскому времени).