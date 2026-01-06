Ильхам Алиев: Поставленная мною краткосрочная цель – довести оборонный экспорт до $1 млрд
- 06 января, 2026
- 01:38
К сожалению, количество войн в мире растет, спрос на военную продукцию растет. Цены на нее резко выросли.
Как передает Report, об этом 5 января заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью местным телеканалам.
"В первую очередь, резко выросла цена на боеприпасы. Поэтому это может стать для нас альтернативным источником валюты, и поставленная мною краткосрочная цель – довести экспорт до одного миллиарда долларов. Считаю, что мы сможем достичь этой цифры за три-четыре года. Это вполне реально. Зарубежные компании также проявляют большой интерес, местные компании также активно работают. Поэтому уверен, что в ближайшем будущем азербайджанская общественность будет ознакомлена с работой, проводимой в этой области", - подчеркнул глава государства.