İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat

    Prezident silah ixracından danışıb: Qısamüddətli hədəf ixracı bir milyard dollara çatdırmaqdır

    Hərbi
    • 06 yanvar, 2026
    • 01:07
    Prezident silah ixracından danışıb: Qısamüddətli hədəf ixracı bir milyard dollara çatdırmaqdır

    "Dünyada, əfsuslar olsun ki, müharibələrin sayı artır, hərbi təyinatlı məhsullara tələbat artır. Onların qiyməti kəskin artıb".

    "Report" xəbər verir ki, bu fikri Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev yanvarın 5-də yerli televiziya kanallarına müsahibəsində deyib.

    "İlk növbədə, sursatların qiyməti kəskin artıb. Ona görə bu, bizim üçün alternativ valyuta mənbəyi ola bilər və qoyduğum qısamüddətli hədəf ixracı bir milyard dollara çatdırmaqdır. Hesab edirəm ki, biz bu rəqəmə üç-dörd ilə çata bilərik. Bu, tam realdır. Xarici şirkətlərdən də çox böyük maraq var, yerli şirkətlər də fəal işləyirlər. Yəni əminəm ki, yaxın gələcəkdə Azərbaycan ictimaiyyəti bu sahədə gedən işlərlə tanış olacaq", - deyə dövlət başçısı bildirib.

    İlham Əliyev silah Azərbaycan ixrac
    Ильхам Алиев: Поставленная мною краткосрочная цель – довести оборонный экспорт до $1 млрд

    Son xəbərlər

    02:02

    "Sovetski"də görüləcək işlər məlum olub

    İnfrastruktur
    01:55

    Dumana görə Zığ dairəsi-Hava Limanı yolunda sürət həddi endirilib

    İnfrastruktur
    01:38

    Prezident məmurlara xəbərdarlıq edib: Sərəncam özünü çox gözlətməyəcək

    Daxili siyasət
    01:27

    İlham Əliyev: Əfsuslar olsun, gənc kadrlar arasında da pozuntulara yol verənlər var

    Daxili siyasət
    01:17

    Dövlət başçısı: Neft hasilatının sabitləşdirilməsi üzərində işləyirik

    Energetika
    01:07

    Prezident silah ixracından danışıb: Qısamüddətli hədəf ixracı bir milyard dollara çatdırmaqdır

    Hərbi
    00:33

    Abşeron yarımadasının su-kanalizasiya sistemləri üzrə irimiqyaslı proqram qəbul ediləcək

    İnfrastruktur
    00:20

    Delsi Rodriqes Venesuelanın müvəqqəti prezidenti kimi and içib

    Digər ölkələr
    00:01
    Foto
    Video

    Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev yerli televiziya kanallarına müsahibə verib - TAM MƏTN, YENİLƏNİB-2

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti